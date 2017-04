Tatsächlich sind die Anstrengungen, insbesondere der mobilen Einsatzfahrzeuge, gross. Ganze 2'904'066 Kilometer seien die Fahrzeuge im vergangenen Jahr unterwegs gewesen. «Das heisst, 73-mal um die Erde gefahren», so Zuber.

Mehr Unfälle festgestellt

Yves Staub, Chef Verkehrstechnik, gab einen vertieften Einblick ins statistische Material. 7,2 Prozent mehr Ereignisse als im vergangenen Jahr haben stattgefunden, sagt er, wobei die Unfälle mit Sachschaden den höchsten Anteil ausmachten. «Doch hier ist auch eine Problematik im statistischen Material auszumachen», so Staub. «Immer mehr Beteiligte rufen immer schneller bei Sachschäden die Polizei, auch wenn dies gar nicht nötig wäre.» So sei dieser Anstieg auch begründbar.

Unfallrisiko E-Biker

«Auffallend ist die Zunahme der verunfallten E-Bike-Fahrenden von 25 auf 38 Unfälle im 2016», so Staub. Und was zusätzlich bedenklich ist: In jedem zweiten Fall waren diese Lenker auch die Hauptverursacher. Um diesen Trend zu stoppen, sei eine breite Informationskampagne geplant, erklärte Staub.

«Die Kantonspolizei wird an den kommenden Bike-Days in Solothurn, sowie an der Heso mit Informationsständen zu diesem Thema die Bevölkerung sensibilisieren und aufklären». Hingegen sei erfreulich, dass 2016 weniger Fussgänger Opfer von Verkehrsunfällen geworden sind, hob Staub hervor.