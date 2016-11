Schwerpunktthema des fünften Forum der Hauptstadtregion Schweiz war die Regeion als Gesundheitsstandort und die wachsende Relevanz der Life Science Branche im nationalen Kontext. Die Medtech-Industrie hat sich in hier etabliert und gehört zu den nationalen Taktangebern, jeder dritte Arbeitsplatz der Medtech-Branche befindet sich in der Hauptstadtregion.

Die biotechnische und pharmazeutische Industrie gewinnt weiter an Bedeutung, jeder fünfte Arbeitsplatz befindet sich mittlerweile in den fünf Kantonen der Hauptstadtregion. Die Region übernimmt damit im Zentrum des Dreiecks Basel, Zürich und Bassin Lémanique eine wichtige Brückenfunktion und trägt so zur internationalen Stärke der Schweiz als Life Science Standort massgeblich bei.

Erfolgsfaktoren der Gesundheitsbranche

Die Region verfügt über ein starkes Spitalnetzwerk mit dem Inselspital als nationalem und internationalem Leuchtturm. Im Bereich Innovation wird mit den vier Standorten von Switzerland Innovation in Biel, Neuenburg, Freiburg und Sion für zusätzlichen Innovationsschub gesorgt.

Ausserdem befinden sich in der Region zahlreiche Institutionen, die als wichtige Transmissionsriemen zwischen Forschung, Industrie und Spitälern funktionieren (SICHH, BCC, CSEM, sitem Insel, BioArk).

Regionale Initiativen wie B for Health in Burgdorf bieten Raum für Innovation im Gesundheitsbereich. Wir verfügen über ein dichtes Netz von hochqualifizierten Hochschulen mit teilweise schweizweit einmaligen Angeboten und somit über einen wertvollen Pool an Talenten.

Top-Entwicklungsstandorte

Als Politzentrum sind alle Verbände und Regulierungsbehörden in der Nähe, was gerade in der Gesundheitswirtschaft enorm wichtig ist. Die Hauptstadtregion verfügt zudem über Baulandreserven zu erschwinglichen Preisen, was die 23 Top-Entwicklungsstandorte der Hauptstadtregion deutlich zeigen.

Dies hat auch das amerikanische Biotech-Unternehmen Biogen erkannt. Dr. Natascha Schill, Managing Director der Schweizer Niederlassung betont: „Nach einer globalen Standortsuche hat Biogen entschieden, die neue hochmoderne biotechnologische Produktionsanlage in Luterbach zu erstellen.

In der Hauptstadtregion haben wir gute Infrastrukturen, gute Rahmenbedingungen und einen guten Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften gefunden.“ Die Hauptstadtregion Schweiz will diese positive Dynamik aufgreifen, sichtbar machen und stärken.

Die ersten Erfolge der bereits mehrfach durchgeführten «Plattform Gesundheit» zeigen, dass Vernetzung und Kooperation der Akteure für den Erfolg der Region unentbehrlich sind. Die Haupt-stadtregion Schweiz wird dieses Format optimieren und weiterentwickeln.

Weiter ist sie daran, die Fakten der Wertschöpfungskette der Gesundheitswirtschaft zu erarbeiten, um aufzuzeigen, was alles in unserer Region läuft und welche Wirtschaftskraft wir daraus ziehen können.

Es ist auch ein klares Bekenntnis der fünf Mitgliedskantone, den Gesundheitsstandort gemeinsam als eine strategische Priorität festzusetzen, wie dies beispielsweiser der Kanton Bern bereits macht, und die Zusammenarbeit zwischen den fünf Kantonen zu stärken. (mgt)