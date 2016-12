Ein grosser Teil der Oberrichter und Amtsgerichtspräsidenten engagiert sich in der Lokalpolitik oder in Fachgremien. Manche verbessern ihr Gehalt mit einem Lehrauftrag. Andere urteilen an privaten Schiedsgerichten.

Wer hauptamtlicher Richter ist, muss all seine Nebenbeschäftigungen von der Gerichtsverwaltung genehmigen lassen. Selbst dann, wenn kein Geld im Spiel ist. Grundlegende Interessenkonflikte sollen bereits beim Amtsantritt eines Richters verhindert werden. Verboten ist ein Nebenamt nur, wenn es «die Amtspflichten, die Unabhängigkeit und das Ansehen des Gerichts beschädigt».

Darüber hinaus sind die Richter an den staatlichen Gesamtarbeitsvertrag gebunden. Darin ist festgelegt: Nebenämter sind nur in der Freizeit erlaubt. Ein internes Papier regelt, dass Vollzeitangestellte maximal vier Stunden pro Woche für ein Nebenamt aufwenden dürfen.

Der Richter und das Hotel

Klar ist: Richter sollten nur schon den Anschein von zu viel Nähe vermeiden. Was das heisst, zeigt das Beispiel von Oberrichter Daniel Kiefer. Der SP-Mann sass bis vor wenigen Wochen im Verwaltungsrat der Hauptgasse 64 AG und der Hauptgasse 79 AG. Die beiden Immobiliengesellschaften gehören zur Genossenschaft Baseltor, die florierende Gastrobetriebe in der Stadt Solothurn betreibt. Darunter auch das erste Haus am Platz: Das Hotel Krone soll im kommenden Frühjahr nach einem aufwendigen Umbau wieder seine Türen öffnen.