Per Ende 2016 gehört der Verein Sozial- und Gesundheitsorganisationen Kanton Solothurn (Sagif) der Vergangenheit an. An seiner Stelle haben die Mitgliederorganisationen das «Forum soziales und gesundes Solothurn» aus der Taufe gehoben. Dessen Aufgabe besteht nicht darin, Gelder einzuziehen. Das Forum will in der Öffentlichkeit vielmehr die Interessen von Menschen in sozialer Not oder mit gesundheitlichen Problemen vertreten. (esf)