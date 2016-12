Kantone wie Bern, Zürich oder Aargau haben das Problem erkannt. Die zuständigen Behörden erneuern Führerausweise automatisch. Dank einer Identifikationsnummer kann ihr Informatiksystem nachvollziehen, wer die obligatorischen Weiterbildungskurse absolviert hat.

CVP-Frau will Vereinfachung

So soll es künftig auch im Kanton Solothurn sein, fordert CVP-Kantonsrätin Marie-Theres Widmer in einem parlamentarischen Auftrag. Das heutige Verfahren sei «kompliziert, unnötig und kundenunfreundlich». Deshalb will sie eine rasche Systemänderung. Ihr Vorstoss wird von der ganzen Mittefraktion um CVP, GLP, BDP und EVP im Kantonsrat mitgetragen. Widmer vermutet, dass sich mit der automatischen Umwandlung der Führerausweise auch Zeit und Geld sparen liesse.

Die Motorfahrzeugkontrolle muss nun zuhanden des Parlaments abklären, wie teuer ein Systemwechsel zu stehen käme. Amtschef Kenneth Lützelschwab betont auf Anfrage: «Aktuell ist eine automatische Umwandlung mit unserer Software nicht möglich.»