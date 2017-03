Peter Heim hat Geduld. Manchmal wartet er Jahre auf den Erfolg. Der frühere Oltner Stadtarchivar spürt seit 20 Jahren den Archiven (einst) bedeutender Solothurner Firmen nach. Er will diese für die Nachwelt erhalten. Der Historiker spricht bei Unternehmensleitungen vor, um sie zu überzeugen: Davon, dass sie ihr Archiv dem Firmenarchiv des Historischen Vereins des Kantons übertragen und so der Öffentlichkeit zugänglich machen. Hat Heim Glück, hört er später etwas von den Firmen. Hat er Pech, landen die Ordner trotzdem in der Kehrichtverbrennungsanlage. «Das Bewusstsein, dass Firmenarchive Kulturgut sind, ist nicht sehr verbreitet», sagt der 72-Jährige.

Dieser Tage können Heim und seine Co-Projektleiterin, die Solothurner Historikerin und Wissenschaftskommunikatorin Verena Schmid Bagdasarjanz, gleich zwei Erfolge feiern. Sie haben die Archive zweier einst bedeutender Solothurner Firmen an Land gezogen: Die Bestände der Cellulose Attisholz und der Von Roll gehen in den Besitz des kantonalen Firmenarchivs über. Vor über zehn Jahren hatte Heim die ersten Kontakte zu den Verantwortlichen der einstigen Cellulosefabrik. Er ging vorbei, um das Archiv anzuschauen. «Viel war schon weg», sagt er. Doch der Historiker weiss: «Es ist immer ein Torso, an dem wir Geschichte machen.» Heim dachte nicht daran, das die Übergabe noch klappt, wie er am Mittwoch an einer kleinen Übergabefeier bekannte (vgl. Kasten).