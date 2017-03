Reden wir nicht um den heissen Brei herum: Manfred Küng war nicht die SVP-Trumpfkarte. Wenn ein Regierungsratskandidat im Vorfeld öffentlich Verständnis für Putins Krim-Einverleibung zeigt und trumpsche Anwandlungen an den Tag legt, hat er es im Kanton Solothurn schwer. Wie schwach die Kandidatur wirklich war, zeigt der Blick nach Kriegstetten, wo er als Gemeindepräsident wirkt. Das Ergebnis vor seiner Haustüre ist geradezu brutal: Küng lieferte dort das zweitschlechteste Resultat aller acht Kandidaten ab. Zum Vergleich: Roland Fürst erzielte in seinem Gunzgen das absolute Spitzenresultat. Ebenso Susanne Schaffner in Olten und Remo Ankli in Beinwil. In der Stadt Solothurn schafften es Roland Heim und Brigit Wyss an die Spitze und selbst Nicole Hirt erzielte in Grenchen immerhin das beste Resultat der Neuen.