In den nächsten Jahren stehen teure Sanierungen von belasteten Standorten an. Die Mittel des heutigen Altlastenfonds reichen laut Kanton aber bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken. «Wenn der Kanton Solothurn dafür nicht auf die Erträge aus der Gewässernutzung zurückgreifen kann, muss er für die vom Bund vorgeschriebenen Sanierungsarbeiten auf freies Eigenkapital zurückgreifen», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei zum öffentlichen Vernehmlassungsverfahren über die erste Änderung des Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall.

Im Gegensatz dazu würden die Investitionen im Wasserbau die Erfolgsrechnung des Kantons heute weniger stark belasten als früher angenommen. Dies aus einem Grund: Seit der Einführung des harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) im Jahr 2012 werden die mit den Erträgen aus der Gewässernutzung finanzierten Wasserbauinvestitionen nicht mehr sofort, sondern verteilt über vierzig Jahre abgeschrieben. «Die Erträge aus der Gewässernutzung, welche als zweckbestimmte Rücklagen im Eigenkapital bilanziert werden, sind deshalb angewachsen und können nicht genutzt werden», heisst es weiter.

Für den Kanton liegt es daher auf der Hand, den Verwendungszweck der Erträge aus der Gewässernutzung auszuweiten. Die Sanierung belasteter Standorte diene schliesslich massgeblich auch dem Schutz der Gewässer. Dank der breiteren Verwendung der Erträge aus der Gewässernutzung werde das freie Eigenkapital geschont, so wie dies im Massnahmenplan 2014 zur Sanierung des Finanzhaushaltes vorgesehen ist.

Nach wie vor steht der politische Auftrag im Raum, Spezialfinanzierungen - wo möglich - abzuschaffen. Mit der vorliegenden Revision des Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall wird diesem Auftrag entsprochen. Bis auf den Deponie-Nachsorgefonds sollen alle Spezialfinanzierungen im Umweltbereich abgeschafft werden. Dies bedingt neben Änderungen am Gesetz auch die Aufhebung der kantonsrätlichen Verordnung über den Abwasser- und Altlastenfonds.

Insgesamt führen die vorgesehenen Änderungen laut Kanton «zu einer Entschlackung des Gesetzes». Aufgrund des revidierten Gewässerschutzrechtes des Bundes könne auf eigenständige kantonale Bestimmungen verzichtet werden. (sks/ldu)