Sie ist die Alphornistin, die dem «Schweizer Nationalinstrument» neuen Atem eingehaucht hat, es aus der vielleicht etwas verstaubten «Volksmusik-Ecke» herausgeholt und bewiesen hat, das damit auch ganz andere, neue, ungewöhnliche, und durchaus auch mal exotische Töne gespielt werden können.

Die 33-jährige Prix Walo-Gewinnerin füllt weltweit Konzerthäuser, ist laufend auf Tour und in verschiedenen Projekten involviert. 2017 steht ein grösseres Projekt an, wovon jedoch noch nichts verraten werden kann. Am 12. Dezember geht es noch kurz nach Südafrika und am 30. Dezember wird sie anlässlich des Kleinkunsttages in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn zu sehen sein.

Warum Alphorn statt Saxophon?

Am Samstagabend wurde erst einmal im TV ausgestrahlt, wie Burki auf der Bühne einer der grössten Casting-Shows Deutschlands stand. Die Jury von «Das Supertalent» schien von ihrem Auftritt mässig beeindruckt gewesen zu sein, denn Eliana Burki wurde gefragt, weshalb sie sich denn nicht mit einem Saxophon an die Performance des Stückes gemacht habe.

Dass ein Alphorn viel schwieriger zu spielen ist als andere Blasinstrumente – jede Tonänderung geschieht über die Blastechnik – und gerade dieser Umstand das Spezielle des Instrumentes und seiner Interpretin ist, überzeugte die Jury scheinbar zu wenig. Sie schickten die Solothurner Musikerin nach Hause.

Diese wollte aber auch gar nie ins Finale des «Supertalents». Sie bewarb sich nicht einmal, sie wurde eingeladen. Für die 33-Jährige war von Anfang an klar, nur in einer Sendung Teil der Show zu sein. «Werbung ist Werbung», erklärt sie lachend auf die Frage, weshalb sie die Einladung annahm. In der Sendung performte sie mit dem Schlagzeuger Andi Pupato (45) «Sonnentanz», des österreichischen Elektronik-Produzenten-Duos Klangkarussel. Ein Stück, das sie neu in ihrem Repertoire hat.

Burki sieht ihren Auftritt in der Show gelassen. Sie betrachtet die Sendung jedoch eher als eine «Plattform für Leute, die noch keine grosse Bühnenerfahrung haben». Auch seien die Jury-Mitglieder zwar nett gewesen, «sie hatten aber keine grosse Ahnung von meinem Instrument und konnten dementsprechend auch keine wirklich konstruktive Kritik anbringen».

Stellt sich am Ende die Frage warum RTL und «Das Supertalent» Profimusiker und wahrscheinlich auch andere Künstler auf die Bühne zu bitten, um sie dann mit fadenscheinigen Begründungen doch nicht weiterzulassen. Dass nicht jeder ins Finale einziehen kann, ist klar. Weshalb den Zuschauern jedoch ein solches Theater vorgespielt wird und Künstler eingeladen werden, die die Chance auf ein Weiterkommen nicht in Betracht ziehen und auch gar nie wirklich erhalten, ist nicht nachvollziehbar.