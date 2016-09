Pionier Max Bloesch

«Der Artenschutz hat im Kanton Solothurn eine lange Tradition», erklärt Lüthy und erinnert an Max Bloesch, der den Weissstorch vor dem Aussterben bewahrt hat. Die Witi und der Storch, das sei ein Bild, das eng miteinander verknüpft ist und für viele Heimatgefühl vermittle. Ebenso gehöre die Alpenseglerkolonie zur Stadt Solothurn.

Mit dem Mehrjahresprogramm Natur- und Landschaft werden seit mehr als 20 Jahren freiwillige Vereinbarungen mit Landwirten abgeschlossen und so die schonende Nutzung von Lebensräumen sichergestellt. «Das ist für sehr viele Pflanzen- und Tierarten ein guter Ansatz», so Lüthy. «Es gibt aber spezielle Arten, welche gezielte Artenförderungsmassnahmen brauchen.» Diese können ganz verschieden sein. Im letzten Jahr hat man beispielsweise das Ysopblättrige Gliedkraut mit sogenannten Erbsenkörbchen versehen. Damit werden die Pflanzen vor dem Verbiss durch die Gämsen geschützt. Das Resultat lässt sich sehen. «Wir kennen in der Region des Ostgrates am Balmfluhköpfli rund 50 Exemplare der Pflanze. Diejenigen, welche nun geschützt waren – etwa die Hälfte – blühen dieses Jahr wunderschön, erstmals seit vielen Jahren.» Die Pflanzen, die nicht durch einen Korb geschützt wurden, sind praktisch ausnahmslos schon im Frühling abgefressen worden oder wurden zertrampelt. Das Ysopblättrige Gliedkraut ist in den Gebirgen des Mittelmeers zu Hause und hat in der Schweiz nur wenige Vorkommen in der Genferseeregion sowie den sehr bemerkenswerten, einsamen Vorposten auf dem Balmfluhköpfli. Eine ähnlich einfache Schutzmassnahme hat dem Fluhröschen in Bärschwil neues Leben eingehaucht. Der kümmerlich dahinsiechende Bestand wurde in Absprache mit der Bürgergemeinde vom Revierförster eingezäunt. «Damit konnten die Gämsen die Pflanzen nicht abfressen, und so haben sie innerhalb der Umzäunung ebenfalls wunderschön geblüht», freut sich Jonas Lüthy. Einen zweiten Standort mit Fluhröschen gibt es in Oensingen – dieser sei auch ohne Schutzmassnahmen in gutem Zustand.

Wieder anpflanzen

Der Bund hat eine Liste mit «national prioritären Arten» (Pflanzen und Tiere) veröffentlicht, die Massnahmen erfordern. Eine solche Liste führt auch der Kanton Solothurn. «Unser Referenzwerk für Pflanzen ist das Buch über die Solothurner Flora von Rudolf Probst aus den 40-er-Jahren des letzten Jahrhunderts», so Jonas Lüthy. «Hier sehen wir, welche Arten wo vorgekommen sind.» So erklärt sich, dass das 1994 in Grenchen von Ernst Müller wiederentdeckte Hohe Veilchen aktiv gefördert wurde. 1994 blühten nur gerade noch drei Pflänzchen. Das war damals der gesamtschweizerische Bestand dieser Art. «Die Veilchen wurden einen Sommer lang aktiv beobachtet. Dabei wurde bemerkt, dass die Pflanzen besser blühen, wenn sie mehr Licht haben», so Lüthy. Im Herbst wurde die Fläche, auf der die Pflanzen stehen, gemäht. Seither hat sich das Hohe Veilchen stark vermehrt. Verbunden mit dem Riedförderungsprogramm des Kantons in der Witi wurde das Hohe Veilchen zusätzlich gärtnerisch vermehrt. 1728 Töpfchen wurden ausgepflanzt. ‹‹Die Erfolgsbilanz ist nicht berauschend, allerdings ist es für eine abschliessende Beurteilung noch zu früh. Das zeigt deutlich, dass es Sinn macht, nicht nur die Pflanzen selbst, sondern auch deren letzte Standorte zu schützen. Verlieren wir die Standorte, dann verlieren wir auch die Pflanzen, die darauf wachsen», so Lüthy.