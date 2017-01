Der Ingenieur zeigt auf ein Wirrwarr von Rohleitungen, die sich von Westen her in das Fertigungsgebäude ziehen. «Das ist die Schlagader.» Über die Rohre und Leitungen wird der Fertigung das nötige Blut zum Leben, sprich Elektrizität, Gas, Dampf und Wasser für die Produktion, zugeführt.

Carlos Villalobos ist im Element, wenn er über die Baufortschritte und die anstehenden Installationen der Infrastruktur berichtet. Das ist nicht sein erstes Projekt, aber von den Dimensionen her aussergewöhnlich. Aufgewachsen auf der zu den USA gehörenden Karibikinsel Puerto Rico, bildete er sich an der dortigen Universität zum Ingenieur aus. «Seit Anfang der 80er-Jahre bin ich in der Welt der Pharmabranche zu Hause», erzählt er.

Seine Karriere führte ihn von Weltfirmen wie Baxter, Johnson & Johnson, Bristol-Myers, Squibb und Actavis eben jetzt zu Biogen. «Die Gesamtverantwortung für die neue Fabrik zu übernehmen, ist für mich eine grosse berufliche Chance», sagt der drahtig wirkende Manager. Es sei das wichtigste Projekt des 10-Milliarden-Konzerns mit weltweit über 7000 Mitarbeitenden. «Eine Chance, die man nur einmal im Leben erhält», sagt er lachend und schreitet zügig voran.

1000 Fachleute auf Baustelle

Wir befinden uns im vierten Stock. Die Aussicht in Richtung des verschneiten Juras und der ehemaligen Zellulosefabrik am anderen Aareufer ist gewaltig. «Just wonderful», schwärmt Villalobos. Aber erst der Blick in Richtung Westen und Süden zeigt das Ausmass der gesamten Betriebsstätte auf 24 Hektaren Fläche mit den sich ebenfalls in Bau befindlichen Versorgungsgebäude, Lagerhaus, Büros und Labors.

Der Manager zeigt, wo dereinst die gewaltigen Tanks platziert werden. «In zwei Fertigungszellen werden wir je vier Fermenter mit einem Fassungsvermögen von je 18 500 Litern installieren.» Darin werden die Säugetierzellen aufgezogen, um daraus das Biopharmazeutikum – ein Protein – zu gewinnen (siehe Kasten). Derzeit seien mehrere hundert Baufachleute und Ingenieure auf der Baustelle an der Arbeit. Insbesondere dann, wenn die Tanks – neben den Grosstanks rund weitere 200 kleinere Tanks – installiert werden, sollen zeitweise rund 1000 Fachkräfte auf dem Bau sein.

Trotz seinem hohen «Posten» mit hoher Verantwortung ist Carlos Villalobos alles andere als abgehoben oder unnahbar. Im Gegenteil. Und beim Erzählen sprüht er vor Optimismus und Zuversicht, dass alles gut kommen wird. Das ist – auch wenn er oft «great» sagt – nicht einfach «typisch amerikanisch», sondern ihm nimmt man ab, dass er daran glaubt. Daran, dass die Anlage Anfang 2019 in Betrieb gehen wird. Und einen Dünkel um seine Position macht Villalobos auch nicht.

Im Containerdorf, wo unzählige Ingenieure, Baufachleute und Wissenschafter von Biogen, dem Generalunternehmer Jacobs und Baufirmen arbeiten, ist er einer unter vielen. Villalobos sitzt an einem der aneinandergereihten Pulte. «Wir machen keine Unterschiede nach Funktion, es gibt keine Einzelbüros», sagt er inmitten des Stimmengewirrs aus Englisch, Französisch, Deutsch und Mundart. Das werde auch im dereinst fertiggestellten Verwaltungsgebäude so sein, meint er.

50'000 Kontrollpunkte

Auch wenn sich die «Innereien» der Produktionsanlage erst erahnen lassen, sind die Vorbereitungen für deren Installation in vollem Gange. Hier werden Markierungen am Boden angebracht, dort Halterungen vorbereitet. «Das ist Schweizer Qualität und Präzision», lobt Villalobos die Baufachleute. Die Anlagen würden mithilfe von GPS-Navigationssystemen installiert. Und die Sicherheit wird hoch geschrieben, nicht nur während der Bauphase, auch nachher. «Die Produktion ist sehr komplex.

Zuletzt werden in der Gesamtanlage 50 000 Kontrollpunkte installiert sein, um die Herstellung jederzeit überwachen zu können.» Damit alles klappen wird, sei die Zusammenarbeit aller Beteiligten das Wichtigste. Die externen Baufachleute, Techniker und Installateure müssten eng mit den Ingenieuren und Wissenschaftern von Biogen zusammenarbeiten. Und Letztere werden immer mehr.

Die Rekrutierung der Belegschaft läuft auf vollen Touren, aktuell sind über 40 Stellen auf der Biogen-Bewerbungsplattform im Internet ausgeschrieben. «Wir werden ab jetzt jeden Monat 15 bis 20 neue Mitarbeitende anstellen», so Villalobos. Letztlich sollen es rund 400 sein.

Für den Standortleiter ist nicht nur seine Aufgabe «great», auch Solothurn findet er grossartig.

«Ich wohne mitten in der Altstadt, alles ist nah und gut erreichbar», sagt er, zurück im kleinen Sitzungszimmer im Container. Angewöhnungsprobleme kennt er, der in vielen Ländern beruflich tätig war, keine. Und die Schweiz ist ihm nicht unbekannt. «Für meinen vorherigen Arbeitgeber arbeitete ich während mehreren Jahren in Zug und wohnte in Luzern. Ebenfalls eine grossartige Stadt.»