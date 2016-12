La Befana auf dem Besen

Am 25. Dezember weite die Familie das Fest auf die ganze Verwandtschaft aus: Bereits am Nachmittag ziehe man um die Häuser, um allen Bekannten Weihnachtswünsche auszusprechen. Zudem bestaune man an Weihnachten die verschiedenen Krippen (lebendige oder nicht) in den Kirchen. Im Gegenteil zum Heiligabend feiere man den 25. Dezember nicht nur mit der Familie, sondern auch mit Freunden. «Wenn man zu Hause bleibt, spielt man gemeinsam Karten und Tombola, die Jungen gehen meistens an ein «Veglione di Natale», ein Tanzfest in einem Lokal», wie Fabbricatore berichtet.

Am sechsten Januar beenden auch die südlichen Nachbarn der Schweiz die Weihnachtszeit. Für die italienischen Kinder kommt am Dreikönigstag die «Befana» (eine alte Frau auf einem Besen) vorbei, sie schleicht sich während der Nacht in die Häuser ein und hinterlässt beim Kamin den guten Kindern Süssigkeiten, für die Unartigen gibt es Kohle. Für die italienischen Kinder in der Schweiz stellt sie die Ehefrau des «Samichlaus» dar, der so in Italien gar nicht existiert.