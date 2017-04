Am 23. April ist es so weit: Der zweite Wahlgang wird entscheiden, wer in die zwei unbesetzten Sitze im Solothurner Regierungsrat gewählt wird. Im gestrigen Talk Täglich diskutierten Susanne Schaffner, Brigit Wyss und Marianne Meister über ihre Qualifikationen, Steuern und Unternehmen.