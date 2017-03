Die wärmende Frühlingssonne lockt. Zahllose Menschen flanieren um die Mittagszeit durch die Solothurner Altstadt, Kinder toben auf dem Kinderspielplatz auf der Chantierwiese herum. Kaum jemand verirrt sich in die Reithalle, dem Wahl- und Medienzentrum für die Solothurner Regierungsrats- und Kantonsratswahlen.

Der Chef vom Floristikladen «Bluemeland» lädt Blumenarrangements für die kommenden Wahlsieger aus. «Ich habe mal fünf Sträusse geliefert. Ich weiss noch nicht, wie viele es brauchen wird», sagt er lachend. Es sei vorweggenommen, benötigt wurden nur drei – für die bisherigen Regierungsräte, die im ersten Wahlgang problemlos wiedergewählt wurden.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Kurz vor 12 Uhr stärkt sich in der Reithalle Bruno Grossenbacher vom kantonalen Amt für Informatik und Organisation (AIO) mit einer kleinen Mahlzeit. «Wir sind seit Freitag an der Arbeit, alles ist vorbereitet und es sollte keine Pannen bei der Übertragung der Wahlresultate geben», sagt er. Bereits zehn Minuten nach 12 Uhr flimmern denn auch die ersten Resultate auf den Grossbildschirmen. Nach 40 ausgezählten von 109 Solothurner Gemeinden liegen die drei bisherigen Regierungsräte, Remo Ankli (FDP), Roland Fürst (CVP) und Roland Heim (CVP) unangefochten an der Spitze. Sie haben das absolute Mehr deutlich übertroffen. Bei CVP-Parteipräsidentin Sandra Kolly macht sich erste Erleichterung breit. «Das sieht doch gut aus und ich hoffe, dass wir die zwei Sitze ins Trockene bringen.» Am Schluss der Zwischenrangliste liegen Manfred Küng (SVP) und Nicole Hirt (GLP). Und daran sollte sich bis zum Schluss nichts mehr ändern.