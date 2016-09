Und wie geht es – aus heutiger Sicht – in den Jahren nach 2017 weiter? Neben den steigenden Ausgaben für die soziale Wohlfahrt, die der Kanton kaum beeinflussen kann, stellt vor allem die kantonale Steuerstrategie als Folge der Unternehmenssteuerreform III den Finanzdirektor vor eine Herausforderung. Neben der geplanten Senkung des Steuerfusses für das kommende Jahr hat Roland Heim bereits im Frühling angekündigt, den Gewinnsteuersatz ab dem Jahr 2018 sukzessive zu senken. Anfang November will er im Detail darüber informieren, wie die zu erwartenden Steuerausfälle finanziert werden sollen. Er deutete bereits an, dass dafür kein neuer Massnahmenplan geschnürt werden soll.

Guter Selbstfinanzierungsgrad

Andreas Bühlmann, Chef im Amt für Finanzen, hob unter anderem hervor, dass – wie bereits im Vorjahr – auch das Budget 2017 einen Cashflow ausweisen werde; und das in der stattlichen Höhe von 85,2 Mio. Franken. Das bedeutet, dass die laufenden Ausgaben aus den laufenden Erträgen finanziert werden können.

Und zudem kann dadurch mit einem Anteil von 64 Prozent auch ein beträchtlicher Teil der zu erwartenden Investitionen in der Höhe von 132,1 Mio. Franken aus dem laufenden Geschäft bezahlt werden. Bühlmann: «Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 60 Prozent ist gut.» Die Neuverschuldung wächst damit allerdings immer noch um 46,9 Mio.

Auch wenn die Vorgabe der kantonsrätlichen Finanzkommission (Fiko) von einer «schwarzen Null» nicht ganz erreicht worden ist, sei die Regierung mit einem Minus von 8,2 Mio. Franken doch «nahe dran», würdigte Fiko-Präsident Beat Loosli das Resultat. Er hob insbesondere die stetigen Bemühungen der Verwaltung hervor, die Globalbudgets zu überprüfen. Trotz den historisch tiefen Zinsen gelte es zudem, die Schuldensituation im Blick zu haben.