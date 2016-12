Die Schulbank drücken noch die zehn Jugendlichen der 8. und 9. Klasse, die gerade mitten im Berufswahlprozess stecken. Und im Schulzimmer nebenan unterstützt eine Lehrperson einige Schüler der 6. und 7. Klasse bei ihren Hausaufgaben.

Mund zu Mund-Propaganda

Von der Krise, in welcher die englisch-deutsche Tagesschule noch im Frühsommer 2015 steckte, ist nichts mehr zu spüren. Der Schule, die im Jahr 2009 mithilfe der Solothurner Wirtschaftsförderung gegründet worden war, liefen die Schüler und Lehrpersonen davon. Das Kapital der Aktiengesellschaft war beinahe aufgebraucht. Zusammen mit weiteren Investoren der Wirtschaft hat Josef Maushart, Präsident des Industrieverbands Solothurn und Umgebung (Inveso), die International School auf eine stabile finanzielle Grundlage gestellt.

Das neue Gesicht ist die 41-jährige Angela Wiprächtiger, die seit Juli 2015 den Neuaufbau der Tagesschule vorantreibt. Ihr Auftrag: Innerhalb von drei Jahren muss die Schule finanziell auf eigenen Beinen stehen können. Dafür braucht es 70 bis 80 Schülerinnen und Schüler. Das Schulgeld pro Schüler beträgt je nach Alter und den beanspruchten Dienstleistungen jährlich 11 000 bis 24 000 Franken. Die studierte Anglistin und Betriebswirtschafterin ist zuversichtlich, dass sie ihr Ziel erreichen wird. Im August 2015 war die Schule mit gerade noch 29 Kindern und Jugendlichen ins neue Schuljahr gestartet. Gegen Ende waren es bereits 42. Und jetzt sind es 52 Schülerinnen und Schüler.

Wiprächtiger führt dies darauf zurück, dass die Zufriedenheit mit den Leistungen der Schule bei Eltern und Lehrpersonen gestiegen ist. Werbung macht die Schule kaum, «es ist vor allem Mund zu Mund-Propaganda, die uns hilft». Und das Geheimnis der Zufriedenheit? Die neue Geschäftsführerin ist überall dort, wo es sie braucht. Sie nimmt den Lehrpersonen die administrative Arbeit ab. Zudem besteht ein enger Austausch mit den Eltern – nicht nur beim Frühstückskaffee, sondern auch an gemeinsamen Anlässen mit dem Verwaltungsrat.

Die Zufriedenheit ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass das Konzept der Schule an die Bedürfnisse angepasst worden ist. Die Bezeichnung «International School», die seit 2009 besteht, gibt dabei nur die halbe Wahrheit wider. «Wir sind eine Schweizer Schule für Kinder mit internationalem Hintergrund und auch für Schweizer Kinder, welche die Internationalität suchen», bringt Wiprächtiger die Idee auf den Punkt. Die Hälfte aller Kinder sind denn auch Schweizer, mit einem oder keinem ausländischen Elternteil. «Sie schätzen neben der Zweisprachigkeit ganz besonders das Angebot der Tagesschule und die individuelle Förderung in kleinen Klassen», so Wiprächtiger. Ein Viertel der Schüler sind Kinder von Ausländerinnen und Ausländern, die sich in der Schweiz niederlassen haben. Ein weiteres Viertel schliesslich bildet die Klientel einer «International School» im klassischen Sinn, Kinder nämlich von Eltern, die sich nur während weniger Jahre an einem Ort aufhalten und dann weiterziehen.

Offen und flexibel

Eine recht heterogene Schülerschaft also, deren Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden müssen. Seit Beginn des neuen Schuljahres hat sich die Schule von den Richtlinien der International Baccalaureate Organization (IBO) verabschiedet. Massgebend für den Unterricht ist der Solothurn Lehrplan – angereichert mit dem Prinzip der Bilingualität. Konkret bedeutet das: Im Kindergarten und auf der Primarstufe erfolgt der Unterricht je zur Hälfte in Englisch und Deutsch. Kinder, die mit der einen oder anderen Sprache oder mit beiden Sprachen nicht zurechtkommen, erhalten zusätzlichen Sprachunterricht. Auf der Oberstufe dominiert derzeit Deutsch. Die naturwissenschaftlichen Fächer werden seit August in Englisch unterrichtet. «Unser Ziel ist, dass der Unterricht künftig auch in der Oberstufe zu gleichen Teilen in Englisch und Deutsch erfolgt», so Wiprächtiger.

Die derzeit 52 Schüler stammen aus rund 20 Nationen. Diese Internationalität bleibt nicht ohne Einfluss auf das Schulklima. Wiprächtiger: «Man spürt, dass viele Familien weit gereist sind.» Dies trage zu einer grossen Offenheit und Flexibilität bei, stellt sie fest. «Die Kinder nehmen ihre neuen Gspänli sofort auf.» Und auf dem Pausenplatz genieren sich die Grossen nicht davor, sich der Kleinen anzunehmen..