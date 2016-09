Es gibt wohl kaum eine schlimmere Vorstellung für frischgebackene Eltern als diejenige, dass ihr Baby sterben könnte. Von jährlich 80'000 geborenen Babys sterben in der Schweiz etwa 700 Kinder bereits im Mutterleib oder im ersten Monat nach der Geburt – die Eltern trifft damit ein schreckliches Schicksal.

An diesem Punkt setzt die Fachstelle «Kindsverlust.ch» an. Bei ihr finden Eltern von sogenannten «Sternenkindern» eine erste Anlaufstelle, beispielsweise für Beratungen, Rechtsauskunft und für die Vermittlung von Fachleuten zur weiteren Betreuung.

«Nach wie vor besteht eine Lücke im Gesundheitswesen, wenn es um die Betreuung und Begleitung von Familien beim Verlust ihres Kindes geht», erklärt Anna Margareta Neff, Hebamme und Trauerbegleiterin von der Fachstelle «Kindsverlust.ch». So sei es leider immer noch Glückssache, ob und wie betroffene Mütter und Väter beim Verlust ihres Kindes betreut werden.

Zuständig scheint sich dafür niemand zu fühlen: «Weder das Bundesamt für Gesundheit noch die Kantone oder die Spitäler. Das Thema ist immer noch ein Tabu», so die Hebamme. Hier springt der Verein ein mit kostenloser Unterstützung und Begleitung der betroffenen Eltern. «Kindsverlust.ch» finanziert sich über Spenden, die finanzielle Unterstützung von Kirchen und über Weiterbildungsangebote. «Es ist immer wieder schwierig, die Finanzierung unserer Fachstelle zu gewähren», so Neff.

«Als hätte das Kind nicht existiert»

In vielen Fällen haben betroffene Eltern das Bedürfnis, ihrem verstorbenen Kind einen würdigen Abschied zu ermöglichen und es auf einem Friedhof beizusetzen. Kinder, die vor der 22. Schwangerschaftswoche sterben, gelten aber als nicht meldepflichtig, werden also beim Zivilstandsamt nicht registriert. Für sie besteht kein offizielles Bestattungsrecht. «Für viele Eltern ist dieser Umstand sehr schmerzhaft. Es scheint dann fast so, als hätte ihr Kind gar nie existiert», erklärt Neff.

Auf dem Friedhof St. Katharinen in Solothurn gibt es seit vier Jahren eine halbkreisförmige Kindergedenkstätte, wo für nicht meldepflichtige Kinder ein Gedenkstein platziert werden kann. Beigesetzt werden die früh verstorbenen Kinder anonym auf der Rasenfläche vor den Namenssteinen. Mit der Gedenkstätte hat die Stadt Solothurn so etwas wie eine Pionierrolle eingenommen: «Vor etwa zehn Jahren haben solche Angebote noch praktisch gar nicht existiert», sagt Neff. Sie ist deshalb froh darüber, dass immer mehr Friedhöfe Grabfelder für früh verstorbene Kinder errichten und so einem wichtigen Bedürfnis nachkommen.