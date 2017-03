Solothurn zeigt sich von seiner Sonnenseite, als der Bundesrat heute Vormittag im Kleinbus vor dem von Roll-Haus neben der St.Ursen-Kathedrale eintrifft. Dort hält er unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Sitzung ab, anschliessend lädt er die Solothurner Bevölkerung zu einem ungezwungenen Apéro auf dem Kronenplatz ein.

Der Bundesrat begann im Jahr 2010, Sitzungen ausserhalb der Mauern des Bundeshauses – «extra muros» – abzuhalten. Damit sollte die Verbundenheit mit diversen Landesteilen ausgedrückt werden.

Bis jetzt besuchte der Bundesrat das Tessin und das Jura im 2010, danach folgten Besuche in Uri, im Wallis und in Basel-Stadt im 2011. 2012 stattete der Bundesrat dem Kanton Schaffhausen einen Besuch ab, 2013 hielten sie ihre Sitzung im Kanton Waadt, 2014 in Schwyz, 2015 im Kanton Freiburg und 2016 in den Kantonen Waadt und Glarus. Dieses Jahr wird die Sitzung «extra muros» zum zwölften Mal durchgeführt.

