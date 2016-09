Er sei aber eher zufällig während des Studiums genau auf diese Epoche gestossen, sagt Affolter, und nicht, weil er Solothurner sei. «Das hat eben auch immer mit dem Professor zu tun, mit dem man arbeitet. Zudem wirkte ich an einem Nationalfondsprojekt zu dieser Thematik mit». Während eines Jahres habe er auch an der Sorbonne in Paris diese Episode der Geschichte zwischen der Schweiz und Frankreich vertieft studiert.

Im Schloss und im Staatsarchiv

«Schlossherr» auf der Waldegg zu werden, sei natürlich ein Traumjob sagt Affolter, auch wenn er von dem 20 bis 30 Prozent-Pensum nicht existieren kann. «Deshalb bin ich froh, dass ich seit 1. September noch zu 50 Prozent im Solothurner Staatsarchiv angestellt bin.» Eine Tätigkeit, die sich mit dem Waldegg-Engagement sehr gut ergänzt. «Im Staatsarchiv bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Aufarbeitung der Altbestände des 17. und 18. Jahrhunderts zuständig.»

Was gibt es denn eigentlich für einen Konservator auf Schloss Waldegg zu tun? «Eine besonders wichtige Aufgabe ist momentan die digitale Inventarisierung der Objekte auf dem Schloss. In diesem Bereich können wir jetzt endlich richtig aktiv werden, da der Musesol – der Verbund der Solothurner Museen – eine Software-Lösung angeschafft hat, an der sich alle Museen beteiligen können und die gut anwendbar ist», so Affolter. Viele Objekte auf der Waldegg seien noch auf Kärtchen oder auf Excel-Tabellen verzeichnet, was nicht mehr zeitgemäss ist. Im Weiteren gehe es um die laufende Planung aller Aktivitäten auf dem Schloss, bei der sich Affolter einbringt oder auch den Lead übernimmt. «Der kommende, erste Schweizer Schlössertag am 2. Oktober, bei dem wir auch mit dabei sind, verlangt beispielsweise einige Koordination und Organisation».

Angebot erweitern

Wer als Konservator auf der Waldegg arbeitet, kann nicht nur wissenschaftlich aktiv sein, sondern er ist auch touristischer Eventmanager, Gastgeber, Schlossführer oder Ansprechperson für alle Belange rund um das Schloss. «Genau dies macht auch die Faszination dieses Amtes aus», sagt Affolter, der in Bern wohnt. «Der Kontakt mit den verschiedensten Menschen. Das freut mich ganz ausserordentlich.»

Zu seinen Zielen für das Schloss zählt Affolter, dass er das barocke Anwesen noch bekannter machen will. «Ich staunte, wie viele Leute mir sagten, sie seien noch nie auf der Waldegg gewesen, als ich von meinem neuen Engagement berichtete.» Intensivieren will der junge Historiker auch das Angebot von Führungen, die auf dem Schloss angeboten werden. «Weitere thematische Führungen, vielleicht auch verbunden mit Exkursionen in die Stadt Solothurn, kann ich mir sehr gut vorstellen.» Das Vermitteln von Geschichte liegt ihm, meint er noch und berichtet, dass er sich in seiner Freizeit als Vizepräsident und Sänger im Uni-Chor engagiert. Mit dem Funktionieren des Betriebes ist Affolter sehr zufrieden. «Das Team arbeitet super hier und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.»