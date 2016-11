Nur eine Igelstation in Solothurn

Kranke, verletzte oder zu kleine Igel, die den Winterschlaf nicht überleben würden, können im Grenchner Tierheim Aarebrüggli abgegeben werden: Hier befindet sich die einzige Igelstation des Kanton Solothurns. Willkürlich sollten aber die Tiere nicht in die Station gebracht werden. Anita Wüthrich erklärt, dass es besser wäre, «zuerst im Tierheim anzurufen, um abzuklären, ob eine Einlieferung wirklich notwendig ist». So werden oftmals im Winter aus gutem Willen viele aktive Tiere in die Igelstation gebracht, um sicherzustellen, dass sie den Winterschlaf überleben können.

Was Laien jedoch nicht wissen: «Die Überwinterung der Tiere hängt von der Temperatur ab.» Bis zum Nullpunkt seien die Igel üblicherweise noch aktiv, so Wüthrich. Für Nichtexperten scheint es zudem schwierig zu erkennen, ob ein Igel effektiv krank ist: «Kann sich ein Igel nicht mehr einkugeln, ist er wahrscheinlich schon sehr krank», erklärt Anita Wüthrich. Ansonsten könne dies anhand des Verhaltens festgestellt werden. «Kranke Tiere essen nicht mehr»; im Falle eines Parasitenbefalls ertöne hingegen ein pfeifendes Geräusch beim Essen. Verletzte Igel sollten unbedingt von einem Tierarzt gepflegt werden.

Da es sich um ein Wildtier handelt, muss man für die Kosten allerdings nicht aufkommen. Auch in diesem Fall gilt: «Im Zweifelsfall beim Tierarzt anrufen und die Beobachtungen mitteilen», sagt Wüthrich.

Faktor Mensch

Oftmals verursacht gerade der Mensch die schlimmsten Verletzungen der Igel: Fadenmäher, Motorsensen, Netze und Gitter können den stacheligen Vierbeiner zum Verhängnis werden. Aber nicht nur das. Wie Anita Wüthrich erklärt, werden in Grenchen die meisten Tiere wegen einer Vergiftung eingeliefert. «Entweder essen die Igel Schnecken, die Gift gegessen hatten, oder sie essen das Gift selbst.» Nach einer gewissen Menge könne dies der Tod für die Kleinen bedeuten.

Um diesen sehr alten Säugetieren – sie haben die Mammut-Ära überlebt – einen Fortbestand zu garantieren, ist also äusserste Vorsicht geboten.