Noch nie war es finanziell so attraktiv, den Traum von den eigenen vier Wänden umzusetzen. Die Zinsen für Hypotheken sind auf ein neues Tiefstniveau gesunken. Und trotzdem: Das Geschäft mit Hypotheken ist bei den Banken in der Region nicht weiter explodiert, sondern das Wachstum hat sich abgeflacht. Dies zeigt ein Blick in die Halbjahresabschlüsse: Der Hypothekenbestand Ende Juni ist im Vergleich zu Ende 2015 nur leicht gestiegen, hat stagniert oder ist gar zurückgegangen. Kommt es also zu einer Trendwende und die Nachfrage nach Wohneigentum nimmt trotz unglaublich attraktiver Zinskonditionen ab?

«Kulminationspunkt erreicht»

«Wir gehen davon aus, dass der Kulminationspunkt langsam erreicht ist», sagt Tony Broghammer, Chef der Raiffeisenbank Weissenstein. Nach einem regelmässigen Wachstum in den Vorjahren um zwei bis fünf Prozent ist bei der grössten Raiffeisenbank im Kanton Solothurn der Bestand an Hypotheken im ersten Halbjahr 2016 «nur» um 0,5 Prozent gewachsen.

Bei der Baloise Bank SoBa mit Hauptsitz in Solothurn ist der Bestand der Hypothekenforderungen gar um 0,5 Prozent gesunken. «Die Nachfrage hat in den vergangenen Quartalen leicht abgenommen», kommentiert Jürg Ritz, CEO der Banktochter des Versicherungskonzerns Baloise.