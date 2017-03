«Eine geringe Umweltaffinität offenbaren alle drei wiederkandidierenden Regierungsräte.» Noch schlechter schneiden die beiden neuen Bürgerlichen ab. Über den ganzen Kanton betrachtet zeige sich, dass die FDP- und SVP-Kantonsratskandidaten tiefe Werte hätten. Jede Partei habe aber «Ausreisser». Auffallend sei zudem, dass in der Amtei Thal-Gäu keiner der kandidierenden Grünliberalen nur schon in den hellgrünen Bereich vorstosse. Gleiches gelte für die EVP Solothurn-Lebern. «Beide Parteien geben sich gerne umweltbewusst», so die Grünen süffisant. (szr)