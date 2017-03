Braunvieh unter Druck

Auf die Frage nach den Vorteilen des Braunviehs gegenüber anderen Rassen zählen die Züchter auf: Die Braunviehkuh sei eine richtige Berglerin – dank ihrer starken Klauen und ihrer Robustheit. Der hohe Milcheiweissgehalt und die ideale Kappa-Kasein-Zusammensetzung wirkten sich positiv in der Käseproduktion aus. Hingegen stehe die Milchleistung gegenüber anderen Rassen unter Druck. Aber es würde daran gearbeitet, einen Zuchtfortschritt um mindestens 60 Kilogramm pro Jahr zu erreichen.

Allerdings falle das Braunvieh auf durch lange Nutzungsdauer oder Langlebigkeit. Hier führen die Bauern ihren Kollegen Daniel Studer aus Nunningen an, in dessen Stall gleich drei langlebige Kühe stehen. Der «Star» ist die 18-jährige Westi, die im letzten Herbst die 125 000-Kilogramm-Grenze überschritt und im Juni zum 14. Mal kalben wird. Weiter halten Studers die 100 000er-Kühe Aida (13), die elf Mal gekalbt hat, und Silva (14), welche fünf Söhne und sieben Töchter hat.

Die Milchleistung verbessern

Im Talgebiet sollte eine Kuh 8500 Kilogramm Milch geben; im Berggebiet der härteren Haltung wegen etwas weniger. Gisler sagt: «Wenn wir die Leistungssicherheit nicht verbessern können, wechseln Braunviehzüchter zu einer anderen Rasse.» Und das sei nicht gut, denn alle Rassenvertreter hätten das Ziel, weitere Züchter zu gewinnen, um so stärker auftreten zu können.

Heute können gesteckte Zuchtziele besser erreicht werden dank der genomischen Zuchtwertschätzung. Aufgrund moderner Technik lässt sich das Erbgut besser entziffern und bestimmte Leistungsmerkmale sind eher bekannt. Dennoch steht bei vielen Züchtern wieder ein Stier im Stall. «Denn», erklärt Schmidig, «trotz aller modernen Errungenschaften hilft oft ein Natursprung, wenn eine Kuh bei der künstlichen Besamung nicht aufgenommen hat.»

Die schöne Shanaya

Langenhard’s Jolden Shanaya-ET ist eine Schönheit und eine wertvolle Kuh. Sie ist mit ihren Exterieur-Qualitäten hoch eingeschätzt und verfügt über eine vielversprechende Abstammung. Ihr Vater ist Jolden, ihre Mutter Forsman Shyraz. Sie wurde geboren am 15. August 2014 in Rikon; Schmidigs kauften sie als Rind, weil sie als Zuchttier und Schaukuh erfolgversprechend ist. Am 12. Oktober 2016 hat sie das erste Mal gekalbt, das heisst, sie ist in der ersten Laktation. Das ist der Zeitraum, in dem Kühe Milch geben zwischen der Geburt des Kalbes und dem Trockenstellen.

Sechs bis neun Wochen nach dem Gebären kann eine Kuh wieder trächtig werden; trockengestellt wird sie nach siebenmonatiger Trächtigkeit, das heisst, sie wird nicht mehr gemolken. Normalerweise hält die Milchproduktion über 300 Tage an. Die Phase zwischen dem Trockenstellen und der Geburt des nächsten Kalbes dauert sechs bis acht Wochen, hierzulande Galt- oder Gustzeit genannt. In dieser Zeit können sich der Organismus und vor allem das Euter der Milchkuh regenerieren.

Zur Ausmarchung angemeldet

Shanaya-ET ist angemeldet für das Ausmarchen an die Bruna 2017 vom 7. und 8. April, die alle fünf Jahre in Zug stattfindet. Sie gilt als Schweizer Meisterschaft der Braunviehkühe und Braunviehzüchter und geniesst weltweit Beachtung. Die Kantone Solothurn und Baselland können gemeinsam fünf Tiere nach Zug bringen; drei weitere Reservetiere bleiben auf den Betrieben.

Am kommenden 11. März bringen Braunviehzüchter aus den beiden Kantonen ihre zwölf angemeldeten Tiere nach Egerkingen, wo ein nationaler Richter die acht Tiere für Zug bestimmen wird.

Die Braunviehzüchter – organisiert als Braunvieh Solothurn, mit Präsident Beda Meier, Unterramsern – sehen der Ausmarchung voller Spannung entgegen.