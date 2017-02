Mittels Vorstoss im Rat möchte der Lostorfer Biobauer nun einerseits dafür sorgen, dass ein Bauer sofort in die höchste Risikoklasse fällt, wenn auf seinem Hof Pantoffelklauen oder -hufe festgestellt werden. «Sie sind das Ergebnis von massivem tierschutzrelevantem systemischem Mangel der Tierhalter», hält Lang fest. «Da müssen einerseits sofort weitere, andere auch systematisch versteckte, gravierende tierwohlrelevante Mängel vermutet werden.» Ein Tier leide bis ans Lebensende daran. «Kommt es zu einer Wiederholung, ist unverzüglich ein Tierhalteverbot auszusprechen.»

In einem zweiten Auftrag fordert Lang, dass Resultate aus Fallbearbeitungen, etwa Kontrollen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, «zwingend Eingang in das risikobasierte Kontrollsystem finden». – «Im Fall Boningen hätte dies meiner Einschätzung nach 12 Tiere retten können», so Lang (lfh)