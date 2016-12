Leisi, Teig, Wangen bei Olten: Ganz anders reagiert die Teigherstellerin Leisi in Wangen bei Olten. Dabei liegt beim seit 1997 zum Nahrungsmittelmulti Nestlé gehörenden Unternehmen der Exportanteil bei über 90 Prozent. «Obwohl der für die Marke Leisi relevante Rohstoff Mehl zu über 90 Prozent aus der Schweiz stammt, muss Nestlé bei ihren Leisi-Produkten künftig auf das Schweizer Kreuz verzichten», erläutert Nestlé-Schweiz-Sprecherin Nina Kruchten. Dies deshalb, weil die Swissness-Vorgabe auf das einzelne Produkt gerechnet werden müsse. Da sei es theoretisch möglich, dass ein Leisi-Produkt zu viel ausländisches Mehl als erlaubt enthalte.

«Obwohl diese Wahrscheinlichkeit gering ist, haben wir aus Komplexitätsgründen der Rückverfolgbarkeit auf das Kreuz verzichtet», so Kruchten. Über Einflüsse auf die Umsätze im Ausland will sie nicht spekulieren. «Wir sind überzeugt, dass die Konsumenten im Ausland die Leisi-Produkte auch ohne das rot-weisse Kreuz auf der Verpackung schätzen werden.» Denn die Rezepturen und die Qualität blieben dieselben und die Produkte würden in der Schweiz produziert.

Dyhrberg, Lachs, Balsthal: Auch für die Lachsräucherei Dyhrberg in Balsthal bricht eine neue Ära an. «Wir werden nicht mehr mit dem Label ‹Swiss Made› am Markt sein», meldet Geschäftsleiter Peter Hirschi. Grund sei, dass die Rohstoffe, mit Ausnahme der Forellen, nicht aus der Schweiz stammten. «Dabei spielt es leider keine Rolle, das 80 Prozent der Wertschöpfung in der Schweiz stattfinden», bedauert er. Das führt dazu, dass auf den Verpackungen der Hinweis «Premium Swiss Quality» verschwindet und ersetzt wird durch «Handverarbeitet und veredelt in der Schweiz». Für Dyhrberg sei es sehr wichtig, so eng wie möglich mit der Swissness am Markt zu operieren. «Wir stehen in Konkurrenz zu Ländern, die weder im Bereich Produktionsmethode – Dyhrberg ist eine Manufaktur – noch im Bereich Löhne auf unserem Niveau agieren.»

Patiswiss, Halbfabrikate, Gunzgen: Die Patiswiss AG beliefert die Süsswarenindustrie und das Gewerbe mit Halbfabrikaten wie Mandelmasse, Marzipane, Pralinémasse oder karamelisierten Kernen. Da man keine Endprodukte herstelle, sei man von der Swissness-Regelung nur am Rande betroffen, erläutert CEO Karl Zeller. Rund 80 Prozent der Halbfabrikate würden kundenspezifisch gefertigt. Somit entscheide der Kunde, ob er auf Swissness setzen wolle oder nicht. «Derzeit wurden noch keine Rezepturen definitiv umgestellt. Das ist aber jederzeit möglich und mehrere Artikel sind bereits entsprechend vorbereitet.» Im Fokus stehe dabei der Einsatz von Schweizer Zucker. Bei Rezeptanpassungen auf Kundenwunsch würden die resultierenden Mehrkosten aufgerechnet.