Die Schweizer Informatik-Olympiade SOI ist ein Programmierwettbewerb für Jugendliche aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Sie will wissenschaftlich interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler herausfordern und motivieren.

Der nationale Wettbewerb findet bereits zum 26. Mal statt und wird in drei Runden durchgeführt. In der ersten Runde setzen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit theoretischen und praktischen Problemen auseinander. 2017 schafften von den zahlreichen Einsendungen auf nationaler Ebene 87 die erste Hürde und erfüllten die

notwendigen Anforderungen.

Bewertet wird bei den praktischen Aufgaben die Korrektheit der Resultate für die

Eingabedaten sowie die Effizienz des Programms. In der theoretischen Richtung werden vorrangig die Kreativität und der Sinn für logisches Denken bei der Entwicklung des Algorithmus bewertet. Die erste Runde dient als Qualifikation für das Trainingscamp in Davos sowie für die zweite Runde. Bei dieser werden bei einem praktischen Online-Contest und einer theoretischen Prüfung die 25 Besten selektioniert, die an der Finalrunde an 4 Programmier-Prüfungen gegeneinander antreten.

Nach diesem finalen Contest werden die Medaillen der nationalen Olympiade vergeben. Diese Runde ist zugleich die Selektion für die Internationale Informatik-Olympiade IOI für die Schweizer und Liechtensteinische Delegation. Die 29. IOI findet dieses Jahr in Teheran, Iran statt.

Der Verein Swiss Olympiad in Informatics organisiert die SOI und die Teilnahme an der IOI sowie weiteren regionalen Wettbewerben. Der Verein ist Mitglied des Verbandes Schweizer Wissenschafts-Olympiaden und dadurch in stetem Austausch mit den Olympiaden in Biologie, Chemie, Geografie, Mathematik, Philosophie und

Physik.