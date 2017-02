Nun hängen sie wieder überall, die hochformatigen Porträts von Menschen, versehen mit dem Wappen ihrer Mannschaft. Die Rede ist nicht von den Panini Bildern anlässlich einer Fussball WM. Sondern von den omnipräsenten Wahlplakaten zu den Kantons- und Regierungsratswahlen. Die Wappen sind in diesem Fall die Logos der jeweiligen Partei. Der Vergleich mit den Panini-Bildern ist so absurd nicht – weil der Informationsgehalt für den Betrachter in beiden Fällen vergleichbar gering ist.

Da scheinen sich die Kandidaten bei der Kreation ihrer Wahlplakate wichtige Fragen gestellt zu haben. Sehe ich mit einer roten Krawatte energischer aus als mit einer gelben? Oder ist das bereits ein politisches Statement? Welches ist meine Schokoladenseite? Passt der Anzug zur Augenfarbe, das Foulard zur Haartönung? Natürlich will man sich von der besten Seite zeigen. Das Auge wählt bekanntlich mit.

Nur sollte man ob so viel mit Photoshop gebleichten Zähnen und geglätteten Krähenfüssen den Inhalt nicht ganz vergessen. Schliesslich sprechen wir nicht von einer Wahl zur Miss oder zum Mister Solothurn. Sondern immer noch von der Wahl unserer Volksvertreter. Und wenn ich mich von jemandem in der Regierung vertreten lassen will, wäre es schon sehr sinnvoll seine/ihre Meinung zu kennen. Standpunkte. Versprechen.