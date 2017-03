Dagegen kämpft man: Offiziell setzt sich der Kanton für jede Poststelle ein, auch wenn man hinter den Kulissen ahnen dürfte, dass die Post nur in einigen Fällen mit sich reden lässt. Denn das Gesetz gibt der Post nur rudimentäre Vorgaben: So müssen 90 Prozent der Bevölkerung in 20 Minuten zu Fuss oder mit dem öV Zugang zu den Postdiensten haben. Derzeit sind im Nationalrat noch Vorstösse hängig, die diese Kriterien verschärfen wollen.

Kampf für alle

«Unsere Grundhaltung ist, dass wir alle Poststellen aufrecht erhalten wollen», erklärt Motschi. Dies habe der Kanton der Post auch so mitgeteilt.

Klar ist aber: Bei einzelnen Poststellen, die bedroht sind, dürfte der Kanton bessere Argumente gegen eine Schliessung gefunden haben als bei anderen. Wo man solche Gründe gefunden habe, habe man diese konkret aufgelistet, so Motschi.

Folgende Argumente hat der Kanton in seinem Schreiben an die Post offenbar besonders betont:

Nachhilfe in Landeskunde: Die Post wurde aufgefordert, «vermehrt topografische und verkehrscherschliessungstechnische Aspekte» zu berücksichtigen.

«Boomregionen»: Der Kanton hat vermerkt, welche Gemeinden in den kommenden Jahren laut Prognosen stark wachsen werden und wo eine Schliessung deshalb wenig Sinn mache.

Regionale Subzentren sollen eine eigene Poststelle behalten.

Einsatz für abgelegene Gegenden: Der Kanton hat die Post darauf hingewiesen, dass «die Bedürfnisse derjenigen Gemeinden mit Streusiedlungen und vielen Einzelhöfen gebührend zu berücksichtigen» seien.

Zusätzlich hat der Kanton der Post auch neue Zugangspunkte, insbesondere für Geschäftskunden sowie für 24-Stunden-Automaten vorgeschlagen.

Kantonspolitik ist machtlos

Bald wird der Kantonsrat noch diskutieren, ob er mit den Antworten der Regierung zufrieden ist oder ein weitergehendes Vorgehen fordert. Frühestens im Mai, wenn der neue Kantonsrat erstmals tagt, wird der SP-Vorstoss, auf den die Regierung am Dienstag geantwortet hat, behandelt werden.

So oder so: Am Ende ist der Einfluss der Politik gering. «Am Schluss wird die Post entscheiden. Und dass sie Poststellen schliessen will, ist klar», sagt Amtschef Motschi.