Ja, die aus der Senkung des Umwandlungssatzes resultierenden Rentenkürzungen der 2. Säule müssen irgendwie (teil-)kompensiert werden. So wird das Rentenniveau insgesamt gehalten. Diese Lösung ist deutlich besser als jene des Nationalrates, der die Verluste über höhere Pensionskassenbeiträge ausschliesslich in der 2. Säule kompensieren will. Länger arbeiten, höhere Beiträge zahlen und dafür weniger Rente zu bekommen wäre ein schlechtes Geschäft für die Versicherten. Ein «no deal» an der Urne wäre so sicher wie das Amen in der Kirche!