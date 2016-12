Liebe (um der Freiheit willen)

So heisst das Lied von Westernhagen. Es beginnt ruhig, aber in der Mitte des Liedes explodieren die Melodie und der Rhythmus und unterstützen damit den fulminanten Text:

«Steht zusammen und Gott wird

mit uns sein

Wir sind bereit zu sterben für

dieses grosse Ziel

Um der Freiheit willen –

was zuviel ist, ist zuviel

Und die Despoten, die geblendet

Von Macht, Selbstherrlichkeit und Geld

Sie sollen spüren, dass es nicht lohnt

nur zu denken an sich selbst

Demokratie, Demokratie für

alle Menschen dieser Welt

Brüder, Schwestern verbrennt

das ewige Gestern

Freiheit, Freiheit für alle Rassen,

für alle Kulturen

Für die Medien, für die Kunst

Für die Junkies, für die Huren

Freiheit, Freiheit

Für die Lesben, für die Schwulen

Freiheit, Freiheit

Für die Frauen

Für unsere Kinder

Liebe, Liebe, Liebe, Liebe …»

Der französische Schriftsteller Victor Hugo brachte die Kraft der Musik schon vor 200 Jahren auf den Punkt: «Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.»

An der Schwelle zum neuen Jahr ist es unmöglich, über Freiheit zu schweigen. Die Freiheit ist im Jahr 2016 unter Druck geraten. Die Angst vor dem Terror und den Folgen des Flüchtlingsstroms bedrohen die errungene Freiheit der westlichen Kultur.

Für viele Menschen auf anderen Kontinenten ist und bleibt Freiheit leider nur eine Sehnsucht, weil ein Diktator in ihrem Land wie in Syrien herrscht. Auch die innere Freiheit steckt in einer Krise: Leistungsdruck, Schönheitsideale und Perfektionismus diktieren den Alltag. 2017 verspricht auf den ersten Blick leider keine Verbesserung.

Let the music play

Und so begleitet mich das Lied «Liebe, um der Freiheit willen» seit diesem Herbst. Es erinnert mich an die zutiefst menschliche Sehnsucht nach Freiheit, es befreit mich von inneren Fesseln, es setzt Kräfte frei und ermutigt mich, 2017 für die Freiheit einzustehen.

Ja, ich bin mir sicher. Mein Vorsatz für 2017 lautet: Let the music play.