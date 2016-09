«Musik vermittelt Emotionen», weiss er. «Musik ist lustig, traurig oder besinnlich.» Gefühle, die alle verstehen, egal, woher jemand kommt. «Gesang und Musik sind ein ideales Mittel zur Verständigung», betont auch Albert Weibel.

Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass vor zehn Jahren in Solothurn der Chor der Nationen überhaupt gegründet worden ist. Und seither in mehreren Kantonen und auch jenseits der Grenze, in Deutschland etwa, Nachahmer gefunden hat.

Für Albert Weibel, bis vor einigen Jahren Integrationsdelegierter des Kantons, ist es die Vielfalt der Melodien und Sprachen, die Volkslieder für den Integrationsprozess so geeignet machen. «Die wöchentlichen Chorproben bieten zudem die Möglichkeit, die Deutschkenntnisse zu verbessern.»

Hochdeutsch ist die gemeinsame Sprache der Sängerinnen und Sänger. Besonders verbindend aber sei jeweils das gemeinsame Projekt, betont der Integrationsprofi, die Erarbeitung eines Chorkonzerts.

Ein Repertoire an 140 Liedern

Intensiv geprobt hat der Chor in den letzten Wochen und Monaten für die beiden Jubiläumskonzerte in Solothurn und Olten. Am Sonntag singen die rund 50 Sängerinnen und Sänger des Chors der Nationen im Solothurner Landhaus mit dem Chor Anatolia aus der Region.

Eine Woche später in der Friedenskirche in Olten wird der Chor dann mit dem paraguayischen Duo «Guayo Son» auf der Bühne stehen. «Ein solch gemeinsamer Auftritt mit Musikern und Sängern eines anderen Kulturkreises vertieft das Verständnis für die andere Mentalität», ist Albert Weibel überzeugt.

Ein ähnliches Erlebnis soll auch die Jubiläumsreise von Anfang Oktober nach Bosnien-Herzegowina ermöglichen. In Sarajevo werden die Solothurner ein Konzert mit dem multiethnischen Chor Lola bestreiten. Und in Srebrenica singen sie gemeinsam mit dem Kinderchor Superar der gleichnamigen Musikschule.