Das ist ein starkes Stück Theater, welches Tom Muster mit Schauspielfreunden und Musikern auf die Bühne gebracht hat. Die Geschichte von Hans Vollenweider, welcher als letzter Mensch in der Schweiz 1940 nach einem zivilen Strafprozess hingerichtet wurde, hat der Schauspieler Tom Muster im Rahmen seiner Maturarbeit als Drama konzipiert.

Die zahlreichen Zuschauenden in der Aula des Schulhauses IV kamen in den Genuss eines packenden, eindringlichen Theaterspektakels. Das lag sowohl an den fein aufspielenden Akteuren, aber auch an einer Inszenierung (Iris Minder), die sich auf das Wesentliche konzentrierte und so ein unmittelbares, intensives Erlebnis bescherte. Karg die Ausstattung, die keine Ablenkung von den meist kurzen, knackigen Szenen erlaubt. Ein dunkler Hintergrund, durchzogen von einem roten Band, verstärkt das düstere Geschehen, welches einigen Blutzoll fordert.

Aufmüpfig, aber intelligent

Hinein ins Geschehen: Hans Vollenweider wird vom Scharfrichter vorgeführt und zeigt sich noch in seinen letzten Minuten uneinsichtig, wünscht trotzig, den zuständigen Richter umzubringen. Anklagend macht er alles Mögliche und so gut wie Jeden für seine Situation verantwortlich. Im Rückblick erfährt der Zuschauende die Geschehnisse. 1908 geboren, erlebt er den Vater als Versager, gibt sich bereits in jungen Jahren aufmüpfig. Trotzdem ist er ein guter Schüler, macht eine Lehre und wird Angestellter.