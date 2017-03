Die Idee, die Öffnungszeiten von Garderobe, Kasse und Cafés vor den Toren der Baselworld zu staffeln, wäre eigentlich nicht schlecht. Doch dafür müsste die Verpflegung zuerst möglich sein und nicht zuletzt. Dutzende von Ausstellern und Besuchern in teuren dunklen Anzügen quetschen sich und ihre Rollkoffer auf der Suche nach Kaffee und Gipfeli in den benachbarten Avec und lamentieren in allen Sprachen über den fehlenden Komfort.

Endlich öffnen sich die Tore zum gelobten Land. Die Sommerzeit macht sich an diesem Sonntag bemerkbar: Bis kurz vor Mittag wirken die mächtigen Messehallen praktisch leer. Es ist angenehm still. So gibt es reichlich Möglichkeiten, sich zwischen den Firmenbesuchen hinzusetzen und auszuruhen. Wo, wenn nicht an der Uhrenmesse, bietet sich die Gelegenheit, die Armbanduhr, zu nachtschlafender Zeit hastig umgeschnallt, von der Winterzeit zu befreien?

Doch der Blick entlang der Tissot-Front ist wenig hilfreich. Jedes einzelne Zifferblatt zeigt den werbetechnischen Smiley zehn Uhr zehn. Es dauert wenigstens dreissig Sekunden, bis das Hirn verblüfft registriert, dass es wirklich gerade zehn nach zehn ist – und ein Teil der Uhren nicht nur den Smiley können, sondern tatsächlich die Zeit anzeigen.

Das Geld sitzt den Leuten nicht so locker in der Tasche wie auch schon. Viele strafen die feinen, aber kostspieligen Menus in den Messerestaurants mit Verachtung. Sie verpflegen sich an der Sonne draussen mit einer (ebenfalls nicht allzu günstigen) Bratwurst.

Die Ränder der Blumentröge sind sauber und laden dazu ein sich hinzusetzen. Die Beete sind dicht bepflanzt in Weiss, mit Meierisli, Tulpen und Rosen. Dazu passt die Uniform der Messehostessen, teils jungfräuliches Weiss, teils futuristische Silberpailletten.

Nach der Mittagspause wähnt man sich in einer anderen Baselwelt. Familien mit Hunden und kleinen Kindern in Jeans und Anorak schieben sich zwischen den Schönheiten mit den hochhackigen Schuhen und den Händen voller Messekataloge vorbei. Die funkelnden Auslagen der Schmuckhändler laden zum Verweilen und Träumen ein.

Auffallen ist alles, und da selbst der Glanz Limiten hat, gehen manche Aussteller den umgekehrten Weg. Rolex zieht für einmal mithilfe von Fischreliefs aus Kunstleder die Blicke auf sich. Angesichts eines Ausstellers wie Caran d’Ache und einer Reihe bescheidener Bleistifte – ohne Diamantbesatz notabene – stutzt die Betrachterin einen Moment.

Was hat ein Schreibwarenhersteller an der Baselworld verloren? Füller im klassischen Design beantworten die Frage. In Zeiten geistloser, normierter PC-Tastaturen lässt sich die Persönlichkeit kaum stilvoller ausdrücken als mit einem Füllfederhalter aus Massanfertigung. (DD)