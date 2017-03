Gemäss Andreas Wittmer vom Center of Aviation Competence der Universität St. Gallen sind Regionalflugplätze volkswirtschaftlich relevant. Sie haben eine wichtige Entlastungsfunktion für die Landesflughäfen. Neben konkreten Effekten für die Wirtschaft haben sie auch Auswirkungen, die für eine Region zwar positiv, aber kaum messbar sind. Wittmer nannte dabei unter vielen anderen Punkten die gute regionale und internationale Erreichbarkeit und die Bildung von Industrieclustern, aber auch Imageeffekte, die das Standortmarketing unterstützen. Nicht von der Hand zu weisen sei auch der Freizeit- und Begegnungswert eines Regionalflughafens.

Andreas Wittmer sprach im Weiteren die Herausforderungen an, vor denen die Regionalflughäfen stehen. Steigende Kosten und stabil bleibende Erträge beschränkten die finanziellen Ressourcen. Ein grosser Teil der Einnahmen sei verkehrsabhängig. Deshalb unterstrich er die Wichtigkeit von Erträgen, die nicht direkt von der Aviatik abhängig sind. Wittmer votierte für eine stärkere Zusammenarbeit der Regionalflugplätze innerhalb der Schweizer Luftfahrt.

Für ihn ist es sogar denkbar, dass sich Halter von Regionalflugplätzen zusammenschliessen, um übergeordnet Management- und Support-Funktionen zu bündeln. Er stellte die schon fast provokativ anmutende Frage in den Raum, ob es künftig einen einzigen «Regionalflughafen-CEO» über die Schweiz gebe. «Die Luftfahrt muss als System-Partnerschaft betrieben werden», zeigte sich der Referent überzeugt.

Teil der Agglomerationsprogramme des Bundes

Das Agglomerationsprogramm des Bundes machte hier Schlagzeilen, weil die Region Grenchen im dritten solchen Programm nicht mit einem einzigen Franken berücksichtigt wurde. Nun zeichnen sich künftig vielleicht selbst für den Flugplatz Chancen für eine Beteiligung ab. Marcel Zuckschwerdt, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl), verwies auf die Agglomerationsprogramme mit der Bemerkung, dass sie für Regionalflugplätze aufgrund ihres öffentlichen Status zur Anwendung kommen könnten. Hier seien aber vorerst die Kantone und Standortgemeinden gefordert, um entsprechende Projekte auszuarbeiten.

Zuckschwerdt hob weiter die Bedeutung der Regionalflugplätze für die Eidgenossenschaft hervor. Sie seien die Ergänzung zu den Landesflughäfen. Der Bund habe ein Interesse an guten, im Inland ausgebildeten Pilotinnen und Piloten. «Diese Arbeit», so Zuckschwert, «wird auf den Regionalflugplätzen gemacht.» Er machte sich auch Gedanken über die sinkenden Flugbewegungen: Von 1994 bis 2016 sind die totalen jährlichen Flüge auf den Regionalflugplätzen von über 500'000 auf rund 400'000 gesunken, was gemäss dem Referenten negative finanzielle Auswirkungen habe.

Finanzierungslücke ist Skyguide-Chefsache

Ein grosser Teil der aktuellen Probleme nimmt die Finanzierung der Flugsicherung ein. Der Bund will weniger an die Kosten der Flugsicherungsfirma Skyguide beitragen. Bis 2020 muss über alle Regionalflughäfen eine Deckungslücke von 3,5 Mio. Fr. geschlossen werden. Daniel Weder, CEO der Skyguide, erklärte die Lösung dieses Problems zur Chefsache, weil «die Regionalflugplätze extrem wichtig sind.» Lösungsansätze sieht Weder in der Anpassung des Leistungsangebots der Flugsicherung mit reduzierten Öffnungszeiten, Satellitennavigation sowie Instrumentenflüge ohne Flugsicherung, was aber eine Änderung der gesetzlichen Grundlage bedinge.

Auch ein «Remote-Tower», also mehrere Flugplätze von einem Kontrollturm aus zu sichern, sieht Weder in fünf bis zehn Jahren als machbar an. Der Skyguide-Chef möchte, dass sich die Regionalflughäfen künftig weniger als Einzelkämpfer sehen und ihre Supportaktivitäten bündeln. «Die Regionalflughäfen haben aber eine gute Zukunft und die Firma Skyguide wird ihren Teil dazu beitragen», zeigte sich Weder zuversichtlich.