Am 10. Dezember 1953 wurde der Grenchner Giuseppe Crivelli zum Direktor des Kinderheims gewählt. Dies keine zwei Monate nach dem überraschenden Tod von Direktor Eugen Schibler. Giuseppe Crivellis Leben liest sich wie ein Roman: Zuerst wurde er auf Wunsch seines Vaters, der in Grenchen 1907 ein Baugeschäft führte, Maurer und absolvierte das Technikum in Biel.

Auf dem zweiten Bildungsweg studierte er Theologie und wurde Priester. Er war Direktor der Caritaszentrale in Luzern, die sich unter seiner Leitung zu einem bedeutenden und wirkungsvollen Hilfswerk entwickelte. Er krempelte auch die «Caritas internationalis» um und verlieh ihr grosses Ansehen. Grosse internationale Ehrungen lehnte er stets ab. Crivelli hatte aber auch Gegner, die danach trachteten, ihn und sein Werk in Verruf zu bringen. Deren Intrigen wurden leider zu spät aufgedeckt.

Als Giuseppe Crivelli die Leitung des Kinderheims übernahm, zog er zuerst einmal die Soutane aus und das Überkleid an: Grosse Umbauarbeiten und Renovationen im Heimbereich waren notwendig, und wer wäre besser geeignet gewesen, diese fachmännisch zu leiten, wenn nicht der ehemalige Bautechniker Crivelli.

Mit Giuseppe Crivelli ereigneten sich zwei in der Geschichte des Heimes wichtige Begebenheiten: Mit Crivelli fiel der Startschuss zum modernen heutigen Sonderpädagogischen Zentrum Bachtelen für Verhalten und Sprache. Als Zweites ist zu erwähnen, dass sich seither immer wieder Mitglieder der Familie Crivelli in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Präsidenten des Trägervereins des Heimvereins engagiert für das Wohlergehen des Kinderheims und dessen Menschen eingesetzt haben.