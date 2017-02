Die Haustechnik-Firma ging an den ältesten Sohn Gerhard Badertscher. Nach dem Vorbild des Vaters weitete auch er sein Portfolio aus. Er setzte vor allem auf die Geschäftsidee, nicht mehr genutzte Industrieliegenschaften auszubauen und als Gewerbeparks zu nutzen. Prominentes Beispiel ist die ehemalige Zyliss-Fabrik in Lyss. In Lyss gehören ihm auch das Gewerbezentrum Lysspark und das Selectron-Gebäude. In Biel hat man kürzlich ein Gebäude mit gemischter Nutzung selber gebaut. Dazu kommen weitere Gebäude in der Region Bern.

Bedürfnis vorhanden

Auf Grenchen sei er aufmerksam geworden, weil er vernommen habe, dass in der Stadt das Bedürfnis nach einem Gewerbepark bestehe, erklärt Baderscher. Die Stadt hat in der Tat schon einige Standorte für einen entsprechenden Neubau geprüft. Badertscher besitzt und vermietet auch schon Wohnungen in Grenchen, so an der Rebgasse.

«Das Michel-Gebäude bietet Flächen für verschiedene Nutzungen vom Lagerraum über Büros, Verkaufslokale, Handwerksbetriebe und Montage bis hin zu industrieller Produktion z. B. für einen Decolletage-Betrieb.»

Von den insgesamt rund 6900 Quadratmeter Fläche eignet sich gut ein Drittel für die industrielle Nutzung. Dafür sind entsprechende Installationen wie Starkstrom, Druckluft, Lüftungen, Kälteanlagen und Ölkreislauf vorhanden. Auch zwei Reinräume gehören dazu. «Ein Produktionsbetrieb findet hier beste Voraussetzungen», meint Badertscher.

Auch Aufstockung denkbar

In den Büro- und Lagerräumen sei eine Neuaufteilung kein Problem, auch verschiedene Zugänge, Treppenhäuser und Rampen sind vorhanden. Mit Eingriffen ins Gebäude will Badertscher zuwarten, bis kundenseitig klar sei, was gewünscht werde. «Hier ist sehr viel möglich, sogar auch weitere Aufstockungen.» Die Zone (Arbeitszone 1) erlaubt Bauten bis zu einer Gebäudehöhe von 20 Metern. Der heutige Kubus mit dem – vom Licht her idealen, aber energetisch eher problematischen – Sheddach könnte problemlos verdoppelt werden. Auch die Anzahl der Parkplätze lasse sich ohne grossen Aufwand erhöhen. Es bestehen zudem Baulandreserven von gut 2600 m².

«Bald einen Ankermieter finden», bezeichnet Badertscher als wichtigstes Ziel. Es bestehe aber kein übermässiger Zeitdruck, da regelmässige Erträge andernorts fliessen. Er beabsichtige auch nicht, das Gebäude wieder zu verkaufen. «Wir sind an einer nachhaltigen Entwicklung interessiert, nicht am schnellen Geld», erklärt Immobilienentwickler Marc Laug, welcher seit längerem mit Badertscher zusammenarbeitet, ebenso wie «Hausarchitekt» Adrian Minder, welcher allfällige Umbauten begleiten wird.