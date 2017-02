Von einer Aufgabe kann sich die Repla jetzt verabschieden. Der Flughafen hat den Vertrag über die Platzrundenkontrolle per Ende 2016 gekündigt. Er begründet dies damit , dass die Flugbahnen heute zunehmend von den GPS-Geräten der Schulflugzeuge aufgezeichnet würden und so eine effektive Selbstkontrolle möglich sei. Die Praxis schein dies zu bestätigen. Die Voltenkontrolle verzeichnete bei ihren Stichproben im vergangenen jahr noch 15 fehlerhafte Überflüge, gegenüber 63 im Jahr 2015. Am meisten falsche Überflüge wurden in Arch und Staad registriert.

Repla Präsident Konrad Schleiss wies darauf hin, dass die Gemeinden bei Bedarf eine Wiedereinführung der Platzrundenkontrolle verlangen können, sofern sie bereit seien diese zu finanzieren. Bisher hat der Flughafen dafür bezahlt. (at.)