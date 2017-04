Die beiden «Frontmänner» Patrick Tobler, Geschäftsführer und Nico Cadisch, stellvertretender Geschäftsführer, würden auf eigenen Wunsch per Ende Juni das Parktheater verlassen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Dies, um neue Herausforderungen anzunehmen.

Gleichzeitig gibt die Betreiberin Rodania die neuen Köpfe an der Spitze bekannt. Die neue Führung startet Anfang Juli 2017. Anita Basler sowie Beat Flückiger wechseln vom Hotel

Roter Turm in Solothurn als Geschäftsführerin und als Chefkoch nach Grenchen ins Parktheater.

Anita Basler ist eidgenössisch diplomierte Hotelière SHV/VDH und hat nach der Hotelfachschule Thun umfangreiche Erfahrungen in der Schweizer Hotellerie gesammelt. In den letzten 19 Jahren war sie Direktorin im «Roten Turm». Nach ihrer langjährigen Tätigkeit in Solothurn ist sie gespannt auf die neue Herausforderung als Geschäftsführerin im Parktheater: «Ich will mit überzeugender Dienstleistungsqualität Vertrauen schaffen und das Parktheater betriebswirtschaftlich erfolgreich führen», wird sie zitiert.

In Absprache mit dem Verwaltungsrat der rodania Gastro AG will sie sich auf das Kerngeschäft Gastronomie konzentrieren und im Seminar- und Bankettbereich noch aktiver werden. (mgt)