«Multiscala» ist der Begriff, mit dem Marc Reist sein Werk bezeichnet. Er fungiert dabei als Betrachter der Natur in verschiedenen Dimensionen, der das aufs Papier oder in die Form bringt, was er sieht. Durchs Mikroskop sieht man kleinste Teile und Strukturen, durch ein Fernglas oder Teleskop sieht man Strukturen im All, die sich wiederholen oder ähneln. Und auch von blossem Auge sind Strukturen und Formen sichtbar. Reist «übersetzt» diese Betrachtungen der Natur in seinen Werken, macht sie fassbar und interpretiert sie, spannt einen Bogen zwischen dem Kleinsten und dem Grössten.