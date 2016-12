Laut Milz belaufen sich die gesamten Investitionen auf rund 190'000 Franken. «Die E-Tankstelle wird drei verschiedene Stecker für die gängigsten E-Autos beinhalten, bietet unter anderem Schnellladungen und ist kostenlos», so die Leiterin Unternehmenskommunikation. Rund 85% des erzeugten Stroms werden für die eigenen Bedürfnisse – Filiale und E-Tankstelle – benötigt, der Rest wird ins Netz gespeist.

Die gesamte erzeugte Strommenge würde reichen, um rund 25 Haushalte mit Strom zu versorgen. Georg Kröll, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Schweiz, meinte anlässlich der Eröffnung der ersten E-Tankstelle von Lidl: «Wir wollen dort Strom produzieren, wo er auch verbraucht wird. Das erachten wir als sinnvoll.» Die erste solche Tankstelle wurde bereits Anfang Mai in Dübendorf in Betrieb genommen, zwei weitere folgten. Für das Jahr 2016 plante Lidl Investitionen in der Höhe von 1,2 Millionen Franken für den Bau von E-Tankstellen, an denen die Kunden ihre E-Bikes oder Elektrofahrzeuge während der Öffnungszeiten gratis laden können.

Erneuerbare Energie

Lidl setzt laut firmeneigenen Angaben seit 2014 auf erneuerbare Energie. Bis jetzt wurden 13 Filialen mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet, Lidl investierte dafür rund 2,5 Millionen Franken.

Auch zwei E-Lastwagen sind für den Grossverteiler im Einsatz: Mitte August vermeldete Lidl, dass der eine E-Lw von Lidl Schweiz die 100 000 Kilometer-Marke überschritten habe und der zweite kurz davor stehe. Die beiden

E-Lastwagen der Marke «E-Force» beliefern täglich die Filialen in Zürich und Umgebung. Betankt werden sie mit Strom aus Wasserkraft. Zusammen hätten die beiden E-Lastwagen in weniger als 2 Jahren bereits mehr als 125 Tonnen CO2 eingespart, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung von Lidl.

Die E-Tankstellen und die Photovoltaik-Anlagen seien ein Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Lidl, sagt Milz. «Diese fängt bei der Auswahl des Sortiments an. Der grösste Teil unserer Frischprodukte ist von Schweizer Produzenten. Wir arbeiten mit Labels für fairen Handel und nachhaltiger Produktion, Gemüse und Früchte haben ‹Flugverbot› und werden nur mit dem Schiff transportiert, um den CO2-Ausstoss zu senken.» Auch sonst setze der Grossverteiler auf Umweltschutz. Beispielsweise verzichtet man ab nächstem Jahr auf die kostenpflichtigen Taschen aus recyceltem Plastik und will stattdessen mehrfach verwendbare Papiertaschen anbieten. Diese sind aus ungebleichtem Papier, zertifiziert und recycelbar. Pro Jahr sollen so 70 Tonnen Plastik eingespart werden. Auf die Gratis-Plastiksäckli an der Kasse hatte man seit je verzichtet, wie der Homepage von Lidl zu entnehmen ist.