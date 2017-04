Dass nicht alle gleich zu Beginn die ganze Choreo fehlerfrei tanzen können, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Freude an der Bewegung ist da – und ohnehin ist ein wichtiger Teil des Unterrichts das Improvisieren: «Überlegt euch jetzt eine Pose, die ihr genau bei diesem Teil der Musik macht. Euch nicht mehr bewegt, bis es weitergeht», so die junge Tanzlehrerin zu ihren Schülerinnen und Schülern. Einige der Mädchen machen den Spagat, die Jungs werfen sich in coole Posen.

«Coole vibes und moves»

Im Untergeschoss, der Disco, sind die etwas Älteren in Aktion. Grace aus Italien, sie spricht englisch, zeigt den Jugendlichen Hip-Hop-Schritte und Bewegungen, die ständig wiederholt werden, dazu hämmern mitreissende Hip- Hop-Sounds aus den Boxen. Dass es nicht wie bei anderen Tanzstilen um Grazie, Eleganz oder Präzision geht, ist offensichtlich. Hier ist Coolness gefragt, das Spüren der Musik und sich dazu bewegen. Erfreulich: Rund ein Drittel der Kinder sind Jungs, die genauso Spass haben wie die Mädchen.

Zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am Nachmittag wurde in den vergangenen drei Tagen an den Choreografien gearbeitet, neue Schritte und Moves erlernt. Am Mittag hat das Team des Lindenhauses jeweils für alle Mittagessen gekocht, danach stand eine Stunde zur Verfügung, in der die Kinder spielen konnten oder man gemeinsam etwas unternahm. Am Dienstag beispielsweise schaute man sich gemeinsam einen Film an, am Mittwoch stand ein Lottomatch auf dem Programm.

Heute nun findet am Nachmittag die grosse Schlussvorstellung statt, in der die Kinder ihren Eltern und Geschwistern zeigen, was sie im Dance Camp gelernt haben.

Schlussvorstellung morgen Donnerstag, 13. April um 15.15 Uhr im Lindenhaus.