«Dieser Unfall war mit ein wichtiger Grund für meinen Vorstoss vom vergangenen Mai», erklärt Kantonsrat und Aviatikexperte Peter Brotschi auf Anfrage. Brotschi verlangt, dass die Archstrasse im Bereich der Piste in den Boden verlegt wird, um die Sicherheit zu erhöhen. «Wenn in Solothurn der Autobahnzubringer aus Lärmschutzgründen in den Boden verlegt werden konnte, dann muss in Grenchen ein Tunnel aus Sicherheitsgründen ebenfalls möglich sein.» Der Kanton will aber aus Kostengründen diesen Tunnel nicht bauen.

Von der Graspiste aus

Der Unfallhergang war folgendermassen: Der Fluglehrer der Maxim Air mit über 1000 Flugstunden Erfahrung und sein Schüler setzten an jenem Tag kurz nach 16 Uhr zum (zweiten) Start im Rahmen eines Flugtrainings auf der Graspiste an. Ein erster Start wurde zuvor bereits abgebrochen.