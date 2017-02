Das Dorfzentrum von Bettlach war am Donnerstag tagsüber mehrheitlich in Kinderhand, sei es an der Kinderchesslete am morgen oder erst recht am Nachmittag, als die Kindergärten, Schulen und Spielgruppen den zahlreichen Zuschauern ihre originellen Kostüme präsentierten.

Zu den Klängen der Krachwanzen paradierten insgesamt 15 Nummern durch Bettlachs Strassen. Sei es als Glückspilze, Pandabären, Löwen, Tiger, Eisbären oder Astronauten und einiges mehr: der Applaus des Publikums war ihnen gewiss.

Choreos wie jene der Rollercoaster-Fahrer erwiesen sich als zusätzlich effektvoll und das warme Wetter liess Frühlingsstimmung aufkommen. (at.)