Derzeit investiert Jost seine Energie hauptsächlich in die vergleichende Fotografie. Dasselbe Objekt mit verschiedenen Techniken festhalten und dabei die technischen Grenzen ausloten, ist seine Leidenschaft. Dank der Digitalfotografie seien die Wolken nicht mehr dieselben Spielverderber wie zu Zeiten der analogen Fotografie. Die Belichtung, welche in der Astrofotografie stundenlang dauert, könne nun unterbrochen werden. Zudem: der Computer ermöglicht die Auswahl zwischen Tausenden von Einzelbildern. «Dennoch», sagt Hugo Jost, «für eine Stunde Fotoarbeit in der Sternwarte muss ich immer noch zwei Stunden Nachbearbeitung rechnen.»