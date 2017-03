Büren a. A. Ein Höhepunkt im Vereinsjahr des Jodlerklubs Meiglöggli Büren sind die Konzert- und Theateraufführungen, deren erster Teil am vergangenen Wochenende über die Bühne der Merkzweckhalle gegangen ist. Auf ein Liederprogramm in verschiedenen Formationen (Leitung Andreas Stoll) folgte die Theatergruppe mit dem Zweiakter «Hüratsverbot uf em Hoferguet», der die Lachmuskeln des Publikums auf Trab hielt. Nach den Aufführungen vom vergangenen Samstag und Sonntag ist ein dritter Auftritt am kommenden Samstag 18. März um

20 Uhr vorgesehen.