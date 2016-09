Wer gedacht hätte, das Grenchner Fest sei nach der letzten, verregneten Ausgabe totgesagt, der irrte gewaltig. Und wer zudem meinte, in Grenchen sei ja sowieso nie was los (ja, ihr lieben Solothurner ...), der unterlief gleich nochmals einem grossen Irrtum. Denn für das dreitägige Stadtfest hat man sich wirklich ins Zeug gelegt.

Organisationskomitee, Gewerbler, Beizer, Vereine und Schausteller gaben sich grosse Mühe – und man hat reüssiert. Angefangen beim Schaufensterwettbewerb, der von einer fachkundigen Jury unter der Leitung einer 50er-Jahre-Spezialistin – Stadtschreiberin Luzia Meister – beurteilt wird. Diese zeigte sich übrigens sehr erfreut darüber, dass viele Geschäfte ihre Schaufenster einfach so entsprechend gestaltet hatten, ohne am Wettbewerb teilzunehmen.

Über die Gewerbeausstellung bis zum vielfältigen Foodangebot in den verschiedenen Festbeizen und zum stilechten Musikprogramm auf der Bühne: Grenchen zelebriert seine Blütezeit. Beim Publikum kommt das gut an: Tausende waren schon Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden und Samstags tagsüber auf der Gasse, viele Leute auch im Stil der Fifties gestylt.

Pettycoats, Lederjacken, knallrote Lippen. Nach der vielbeachteten Modeshow diverser Boutiquen und Geschäfte gehörte die Bühne unter dem Stadtdach Freitagnacht den Livebands C.A.P. und Light Food unplugged – Cowboys und Cowgirls demonstrierten vor der Bühne den passenden Linedance.