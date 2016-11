Seit dem Wegfall des Keller-Pubs habe so etwas in Bettlach, das eine reiche Vereinskultur gerade im sportlichen Bereich kenne, gefehlt. In seiner beruflichen wie sportlichen Tätigkeit (Nationalspieler im Strassenhockey) ist der 46-Jährige weit herumgekommen. Ihm sei dabei aufgefallen, dass es vielerorts solche Sportbars gebe, nicht aber in unserer Region.

Dass die Bar «Overtime» heisst, leuchtet schnell einmal ein, das 1181 hingegen bedarf einer Erklärung. Es ist eine Reminiszenz an die Standort-Gemeinde, wurde doch Bettlach in besagtem Jahr erstmals urkundlich erwähnt.

Die Sportbar bietet eine feine Karte an, die geeignet ist, den kleineren oder grösseren Hunger zu stillen. Dazu arbeitet man mit einer Catering-Firma zusammen. Man kann sich also auch als Gruppe kulinarisch verwöhnen lassen.

Neben Sportübertragungen will man auch regelmässig Live-Talks anbieten. Der erste mit Eishockey-Blogger «Hardboiled» ist bereits über die Bühne gegangen. Weitere werden folgen. Auf dem Wunschzettel stehen unter anderen Eishockeyspieler des EHC Biel, aber auch Kommentator Sascha Ruefer möchte man gerne nach Bettlach locken.

Daniel Spahni und sein «topmotiviertes Team» gehen das Ganze überaus professionell an. «Wir haben ein Budget entworfen, wie es laufen soll. Nach knapp zwei Monaten kann ich sagen, dass wir im Soll sind. Aber natürlich ist neue Kundschaft herzlich willkommen», meint er dazu und verweist auf die guten Parkmöglichkeiten und die ebenso vorhandene Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

Das «Overtime 1181» ist von Dienstag bis Samstag geöffnet. Über die genauen Zeiten und was wann gezeigt wird, kann man sich via Facebook informieren.