Derzeit sind 57 Asylbewerber (Aufenthaltsstatus F und N) der Sozialregion in Wohnungen untergebracht, nach Geschlechtern getrennt (ausser Familien) und wenn möglich nach Nationalität sortiert: Es sind acht Wohnungen in Grenchen, vier in Bettlach, drei in Lommiswil und eine in Selzach.

Bei stabilem Zustrom rechnet die Sozialregion bis zum Jahresende mit ca. 30 weiteren Personen, die untergebracht werden müssen. Aufgeschlüsselt nach Nationalität zeigt sich folgendes Bild: 20 Personen aus Afghanistan, je 8 aus Syrien und Sri Lanka, 7 aus Eritrea, 4 aus Irak, 3 aus Somalia, je 2 aus China und Kongo (Brazzaville), je 1 aus Angola, Iran und Jemen. (dd)