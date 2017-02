Für alle Eventualitäten vorgesorgt hatte die Wiiberzunft, die dank ihren durchsichtigen Plastikschirmen für einen verregneten Umzug gerüstet gewesen wäre. Als Quallen mit silbrigen Tentakeln und rotem Innenleben (Perücke) liessen sie sich durch das Konfetti-Meer treiben. Als Kung Fu Pandas kam mit den Selzacher Schnabuwetzern ein weiteres Filmthema aufs Tapet, bevor der Obernarr mit Tranksame und Rosen das Publikum zum Applaudieren animierte. Beides einheimsen ging allerdings nicht, denn mit einem Weissweinbecher in der Hand ist klatschen schwierig...

Luna-Hühner auf Achse

Als Rasselbande bugsierte die Mutter- mit-Kind-Gruppe den Nachwuchs durch den Corso, denn die gelbgesichtigen Simpsons sind auf ihre Art auch e wüudi Sach. Und schon sind wir bei der Luna-Zunft angelangt, die sich dieses Jahr hingebungsvoll der Geflügelzucht widmete. Zum Glück waren die fettesten Hühner ausgebrochen, doch der Fuchs hatte mit den verbleibenden auf dem Wagen dennoch seinen Spass.

Die Herischrenzer aus Herisau machten den ausgebüxten Hühnern zusammen mit der Bäuerin Beine und bahnten die Gasse für die Aare Schnägge Söuze, die sich ganz dem Dolce far Niente unter Palmen verschrieben hatte. «Ab uf d’Insle» lautete das Motto auf der mobilen Südseeinsel samt Strandbar.

Noch einmal alles gegeben hat Hanspeter Zumstein, der Wagenbauer der Hilari-Zunft mit dem 42. und letzten Wagen seiner Karriere. Pokémon go lautete das farbenprächtig, stilsicher und mit viel Liebe zum Detail umgesetzte Motto. Sicher der schönste Wagen an der Grenchner Fasnacht 2017. «Ziele, Schiesse Träffe - jede Schiisdräck nocheäffe», der kritische Kommentar zum global-viralen Pokemon-Treiben fehlte ebenfalls nicht.

Geld sammeln für die Fasnacht

Farbenfroh auch die Nuggi-Guggi Selzach mit ihrem Motto «Rainbow». Dass die Fasnacht Geld braucht, daran erinnerte buchstäblich von oben herab der Sammelwagen mit Oberschnurri und Amedisli-Zunft. In der Tat hatte hier jeder nochmals eine Chance, der sich ohne Plakette eingeschlichen hatte - und das waren leider auch dieses Jahr nicht wenige.

Die Krachwanzen Bettlach entführten mit ihren Kostümen in die «Götterwelten». Angesichts der urtümlichen Larven könnte man meinen, sie hätten sich mit dem Grenchner Fasnachtsmotto koordiniert.

Schon bog der Umzug in die Schlussgerade ein, nicht allerdings ohne nochmals eine Breitseite Konfetti. Der Wagen der Türmliwiler Zunft (Büren a. A.) sah zwar von weitem fast aus wie die Arche Noah. Dahinter verbarg sich allerdings die Konfetti-Kanone mit dem grössten Kaliber weit und breit. Und so begann es in der Innenstadt trotz angenehm milden Temperaturen anhaltend zu schneien.

Politik wo?

Die schnusligen Pandabären der Muki Bettlach waren nach dem Heimauftritt vom Donnerstag nochmals dabei, bevor die Bööge-Zunft mit ihrem T-Tex-bewehrten Besenwagen in Turmform den Schluss eines schönen Umzuges bildete. Auffällig war, dass keinerlei Themen oder Personen aus der Politik Eingang in die Sujets fanden und dies in einem Wahljahr. Doch vielleicht wollte man sich einfach nur auf «Alternative Fakten» konzentrieren, was am Ende auch ein politisches Statement ist.