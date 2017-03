Grenchen hat trotz entsprechenden Befürchtungen keinen Grund zum Klagen, was die Kantonsratswahlen anbelangt. Am vergangenen Wahlwochenende sind gleich zwei Grenchner (zusätzlich) in den Kantonsrat gewählt worden und sorgen damit dafür, dass die krasse Untervertretung der Uhrenstadt im Kantonsrat jetzt zumindest etwas gelindert wird. Neu ins Gremium geschafft haben es SP-Präsident Remo Bill und SVP-Präsident Richard Aschberger.

Grenchen stellt somit folgende Kantonsräte: Angela Kummer (bisher) und Remo Bill (neu, beide SP), Hubert Bläsi (FDP, bisher), Peter Brotschi (CVP bisher), Richard Aschberger (SVP, neu) und Nicole Hirt (GLP, bisher).